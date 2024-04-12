Ахметов: «Матч с «Краснодаром» будет для меня принципиальным»

Хавбек «Зенита» Ильзат Ахметов ответил на вопрос о том, будет ли предстоящий матч против «Краснодара» для него принципиальным.

Напомним, в зимнее трансферное окно 26-летний футболист перебрался из кубанского клуба в стан «сине-бело-голубых».

«Знаю всех ребят в команде, тренеров, вообще весь коллектив. Поэтому в каком‑то смысле да, матч для меня будет принципиальным», — цитирует Ахметова «Матч ТВ».

При этом футболист отметил, что по-доброму говорит о принципиальности, ведь будет играть против друзей.

Матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» - «Зенит» пройдет 13 апреля, начало — в 17:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет подробную текстовую трансляцию поединка.