Петрушин: «Динамо» по составу не уступает «Зениту»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.

«Уже третий сезон подряд «Динамо» проваливает весну. Как говорят, Бог любит троицу. Вот наш случай. До этого два раза подряд команда выбыла из борьбы за пять туров до конца, в этот раз решили начать раньше. Конечно, на чемпионство теперь не приходится рассчитывать. Впереди сложные выезды в Оренбург и Екатеринбург. Обе команды борются за выживание, с такими играть особенно тяжело.

Конечно, хочется занять первое место. «Динамо» по составу не уступает «Зениту». Да, есть позиции, которые хуже укреплены, но этим составом можно бороться за чемпионство. Если останутся в тройке, это будет положительный результат. Особенно учитывая то, что впереди еще игры с «Зенитом» и «Краснодаром», – сказал Петрушин.

После 22 сыгранных матчей «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.