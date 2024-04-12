Деменко дал прогноз на дерби «Локомотив» - ЦСКА

Экс-игрок сборной России Максим Деменко высказался в преддверии столичного дерби «Локомотив» - ЦСКА.

По мнению эксперта, ЦСКА подойдет к игре в хорошем психологическом состоянии, но фаворита в дерби все равно нет, ведь команды примерно на одном уровне.

«Единственный прогноз, который я могу дать — на то, что матч будет результативный, и три мяча минимум мы с вами обязательно увидим», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» - ЦСКА пройдет 13 апреля. Начало встречи 24-го тура чемпионата России запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult организует прямую текстовую трансляцию поединка.