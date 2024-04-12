Ещенко рассказал, почему могут уволить Абаскаля из «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался о будущем главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля

«Считаю ли я, что Лещук спас Абаскаля от увольнения? А при чем тут Лещук? Я думаю, там и так все понятно будет. Если «Спартак» не займет первое или второе место, то Абаскаля уволят», — приводит слова Ещенко издание «СЭ».

Напомним, что 8 апреля новым главным тренером московского клуба может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах.

13 апреля красно-белые проведут выездную встречу с «Сочи». Начало — в 14.00 мск.