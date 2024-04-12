Камоцци назвал фаворита матча «Краснодар» - «Зенит»

Итальянский менеджер Франко Камоцци, работавший ранее в «Спартаке», ответил на вопрос о фаворите предстоящего матча между «Краснодаром» и «Зенитом».

«Это будет очень захватывающий матч. «Краснодар» — фаворит в этой игре», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Встреча 24-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Зенит» состоится завтра, 13 апреля. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

Перед стартом матча «быки» находятся на второй позиции в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на один зачетный балл.