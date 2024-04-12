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Гол Матиаса Переса в ворота ЦСКА стал лучшим в марте в РПЛ

12 Апреля 2024 • 18:28 Комментировать

Гол защитника «Оренбурга» Матиаса Переса в ворота московского ЦСКА признан лучшим в прошедшем марте в рамках Российской премьер-лиги. Напомним, что легионер изящным ударом переправил мяч в ворота Игоря Акинфеева в гостевом матче на последних минутах встречи и сделал счёт 1:1. «Оренбург» смог увезти с непростого выезда в столицу один балл.

Помимо аргентинского легионера «Оренбурга» на победу в номинации претендовали два игрока «Ростова» - Егор Голенков и Мохаммед Мохеби, игроки «Ахмата» Андрей Семёнов и Лукас Ловат, два динамовца Бителло и Луис Чавес, а также игрок атаки московского «Локомотива» Максим Глушенков.

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Оренбург Матиас Перес
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