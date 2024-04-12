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Погребняк — о возможном увольнении Абаскаля: «Хуже уже точно не будет»

12 Апреля 2024 • 18:24 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
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Через 18 ч. 40 мин.

Экс-форвард «Спартака» Павел Погребняк высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

«Не понимаю политики клуба, но хуже уже точно не будет. Возможно, «Спартак» выиграет все оставшиеся матчи, и мы даже не будем обсуждать этот вопрос», — приводит слова Погребняка Metaratings.

Ранее появилась информация, что «Спартак» уже согласовал условия личного контракта с бывшим главным тренером «АЗ Алкмаара» Паскалем Янсеном.

На данный момент «Спартак» находится на шестом месте в чемпионате России, набрав 35 баллов за 22 матча.

13 апреля «красно-белые» проведут гостевой поединок против «Сочи», начало — в 14:00 по мск.

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