Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает HITC, в услугах 23-летнего Сперцяна заинтересован шотландский «Рейнджерс», который готов предложить за футболиста порядка 15 миллионов евро. При этом источник сообщает, что данная сделка тяжело осуществима, ведь британским клубам ограничены трансферы из России.

В текущем сезоне Сперцян принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

Контракт хавбека с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.