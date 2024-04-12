Нигматуллин объяснил, почему «Локомотиву» будет сложно бороться за высокие места

Бывший вратарь сборной России, «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, продлят ли «железнодорожники» контракт с Дзюбой, а также о том, за кого будет болеть в субботнем матче «Локомотив» - ЦСКА.

- Завтра «Локомотиву» предстоит провести очень важный матч с ЦСКА. Какими видите расклады?

- Я пойду завтра на стадион, чтобы воочию увидеть, как «Локомотив» побеждает. Хотя в свое время я играл за оба этих клуба. А в детстве вообще болел за «Спартак».

- К «Спартаку» остались какие-то чувства?

- Конечно. В детстве у меня все стены были украшены «Спартаком», вратарями Дасаевым и Черчесовым.

- Как оцените нынешнюю турнирную ситуацию «Локомотива» и игру команды под руководством Галактионова?

- Хочется, чтобы «железнодорожники» боролись за самые высокие места. Но надо учитывать вектор развития клуба с активным использованием молодых футболистов. Это хорошее направление, и я его поддерживаю, но оно довольно сложное для борьбы за высокие места. Для этого в составе должны быть звезды. Таким должен был быть Дзюба. Но он оказал команде короткую помощь в силу возраста и подверженности травмам. Считаю, что любой команде должен быть сплав опыта и молодости. Хребет – это опытные игроки, к которым добавляется талантливая молодежь. У «Зенита», например, другой вектор развития – бразильский. Критиковать его за это не стану, это его выбор. Когда такие футболисты, как Педро, приезжают играть в Россию, это украшает наш чемпионат.

- Не считаете, что вектор развития «Зенита» правильный, учитывая количество чемпионских титулов?

- Как бизнес-план – он, наверное, правильный. Просто мне обидно за молодежь. В Питере большое количество футбольных секций, которые подчиняются структуре «Зенита». Но эти дети практически не имеют шансов вырасти в новых Кержаковых и Аршавиных, а также попадать в состав первой команды.

- Пример Кругового стал показательным, в том смысле, что он сидел в запасе, а потом решил уйти в ЦСКА, чтобы играть?

- Да. «Зенит» же активно работает на трансферном рынке в направлении россиян и скупает самых достойных. Но эти новички плотно садятся на скамейку. Все ребята с российским паспортом, которые туда идут, хорошо понимают, что их ждет. Зарплата будет в два раза больше, но они сядут в запас.

- Например, Тикнизяна зарплата не прельстила.

- За это его можно еще больше уважать. Он хочет развиваться. Но есть и другие: Коваленко, Ахметов. В любом другом клубе они были бы на ведущих ролях.

- Вы упомянули Дзюбу. Думаете, «Локомотив» не продлит с ним контракт?

- Уже пошла информация о том, какие будут следующие клубы у Дзюбы. Это может быть близко к истине. Ему нужно сделать еще три результативных действия до автоматического продления контракта, а он сейчас вообще не играет. Вряд ли «железнодорожники» изъявят желание продлевать с ним соглашение. Вполне возможно, что он поедет к своему другу Слуцкому в Шанхай. А может в «Химки» или «Родину», о чем писали в прессе.

- Не считаете, что это несерьезно?

- В Шанхае было бы интереснее. Там классные китайские шоу снимают.

Реклама

Елена Григорьевская