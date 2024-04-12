В Оренбургской области масштабный паводок из-за обилия талых вод вот уже не первый день. В футбольном флагмане региона, «Оренбурге» отчитались о состоянии домашней арены клуба, стадиона «Газовик», который находится в микрорайоне Ростоши.

Судя по виду с высоты, арена выглядит прекрасно. Клуб в посте добавил время и дату матча с «Пари НН» в рамках РПЛ, который состоится на «Газовике» 14 апреля в воскресенье.

В минувший понедельник «Оренбург» здесь же в домашних стенах разгромил «Рубин», благодаря виктории южноуральцы смогли вырваться из зоны стыковых матчей на 12 место с 23 баллами.