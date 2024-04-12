Таранов: «Галицкий спрашивал моё мнение о перспективах того или иного пацана в «Краснодаре»

Экс-игрок «Краснодара» Иван Таранов высказался о владельце южного клуба Сергее Галицком перед матчем 24-го тура первенства страны с ЦСКА.

«Да, Сергей Николаевич очень общительный человек. Он мог подойти даже в перерыве или тренировочном процессе, чтобы задать какие-то вопросы относительно молодых ребят. Спрашивал моё видение как опытного игрока о перспективах того или иного пацана», — приводит слова бывшего игрока издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что встреча между коллективами Сергея Семака и Мурада Мусаева состоится 13 апреля в Краснодаре. Игра стартует в 17.00 по столичному времени.

К слову, «Зенит» на данный момент лидирует в чемпионате России, заработав 44 балла. Что касается «Краснодара», то он с 43 очками находится позади петербуржцев.

