Казанский «Сокол» рискует закрыться и ни разу не сыграть во Второй лиге

Казанский «Сокол», дебютант Второй лиги Б рискует закрыться и ни разу не сыграть в стартующем в эти выходные сезоне в группе №4. Об этом в своём телеграм-канале пишет журналист Сергей Ильёв.

«Вот это номер! Казанский «Сокол», получивший лицензию для игры во Второй лиге Б закрывается. 14 апреля должны были стартовать матчем с «Пари НН-2». Футболистам сообщили об этом решении», - пишет Ильёв.

Журналист добавил, что, по его мнению, РФС пойдет навстречу игрокам «Сокола», разрешив им найти новый клуб вне трансферного окна.

«Речь идёт, разумеется, идет о Второй лиге Б», - добавляет Ильёв.