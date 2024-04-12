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Угаров: «Не вижу, чем «Краснодар» может удивить «Зенит»

12 Апреля 2024 • 17:44 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
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Через 22 ч. 40 мин.

Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров ответил на вопрос, есть ли у «Краснодара» шансы в предстоящей игре против «сине-бело-голубых».

— Не вижу, чем «Краснодар» может удивить «Зенит». Впереди у «Зенита» футболисты поживее, и так же в обороне, — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

Эксперт добавил, что не верит в победу «Краснодара» над «Зенитом».

Игра 24-го тура Российской премьер-лиги состоится завтра, 13 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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