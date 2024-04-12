Угаров: Педро – новая звезда? Звёзды играют в других лигах

Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров оценил игру нападающего «сине-бело-голубых» Педро дос Сантоса.

«Звездой его, конечно, нельзя назвать. Звезды играют в других лигах. А Педро выполняет свою непосредственную задачу, которая от него требуется. Ничего сверхъестественного», — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

Напомним, 18-летний бразилец присоединился к «Зениту» минувшей зимой. В футболке санкт-петербургского клуба Педро принял участие в шести матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

После 22 матчей «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата России, набрав 44 очка.