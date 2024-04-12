Марченко: «Мы «Шахтёр» рылом возили, но сейчас Зинченко в Лиге чемпионов с «Арсеналом», а я на Сахалине»

Защитник «Сахалина» Александр Марченко вспомнил, как в своё время молодёжные команды украинских «Шахтёра» и «Динамо» приезжали на турнир. Тогда Марченко был игроком академии «Краснодара».

«За «Шахтер» играли Коваленко и Зинченко. Мы этот «Шахтер» рылом возили. Зинченко [сейчас] в Лиге чемпионов с «Арсеналом», а я на Сахалине. Как это работает? Не понимаю», - цитирует Марченко Sport24.

Марченко предположил, что если он оказался бы в «Манчестер Сити», то за месяц тренировок набрал бы такой же высокий уровень.

Напомним, что «Арсенал» с Зинченко в составе на днях сыграл вничью с «Баварией» (2:2) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.