Камоцци ответил, является ли Эшуорт худшим спортивным директором в истории «Спартака»

Итальянский менеджер Франко Камоцци, работавший в «Спартаке», ответил на вопрос о том, является ли Пол Эшуорт худшим спортивным директором «красно-белых».

«Эшуорт — не худший спортивный директор в истории «Спартака», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, вечером 11 апреля столичный клуб объявил об увольнении Эшуорта, который последние несколько месяцев был техническим директором команды.

По итогам 22 сыгранных матчей «Спартак» находится на шестой позиции в Российской премьер-лиге, имея в копилке 35 баллов.

13 апреля подопечные Гильермо Абаскаля проведут гостевой поединок против «Сочи», начало — в 14:00 по мск.