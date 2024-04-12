В «Динамо» сообщили о состоянии Чавеса

В «Динамо» рассказали о состоянии полузащитника Луиса Чавеса, получившего травму в дерби против «Спартака» на прошлых выходных.

«Чавес занимается в общей группе и готовится к матчу с «Уралом», - комментарий пресс-службы «Динамо» приводит «РИА Новости».

Матч Премьер-лиги между «Уралом» и «Динамо» пройдёт в воскресенье, 14 апреля. Стартовый свисток в Екатеринбурге прозвучит в 14:15 по московскому времени.

«Динамо» на текущий момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на шесть зачётных баллов.