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В «Динамо» сообщили о состоянии Чавеса

12 Апреля 2024 • 17:16 Комментировать
Урал
...
Динамо Москва
14.04 14:15

В «Динамо» рассказали о состоянии полузащитника Луиса Чавеса, получившего травму в дерби против «Спартака» на прошлых выходных.

«Чавес занимается в общей группе и готовится к матчу с «Уралом», - комментарий пресс-службы «Динамо» приводит «РИА Новости».

Матч Премьер-лиги между «Уралом» и «Динамо» пройдёт в воскресенье, 14 апреля. Стартовый свисток в Екатеринбурге прозвучит в 14:15 по московскому времени.

«Динамо» на текущий момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на шесть зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Луис Чавес

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