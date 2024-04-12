Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о сборной России, Карпине и ситуации с Промесом.

- Пишут, что скоро РФС перезаключит контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Как будет оценена его работа? Только по результатам контрольных матчей?

- Не только. Это один из элементов оценки. Будем оценивать, как он ведет тренировки, какая обстановка в команде, как тренерский штаб участвует в формировании целеполаганий существования сборной, в том числе других.

- Как тренер сборной, Карпин открыл для вас каких-то игроков?

- Сложность ситуации заключается в том, что сборная, которая играет в официальных матчах, это одна команда, а которая играет товарищеские – другая. Неправильно оценивать сборную в классическом смысле, когда она проводит только контрольные встречи. У нас много классных футболистов, в том числе молодых ребят появляется в сборной, и в этом есть заслуга Валерия Георгиевича. Мы им, как тренером, довольны.

- Вам нравится игра, которую Карпин поставил сборной?

- Игра разная. Турнирных задач нет. Соперники разные. Узнаются они иногда в последний момент. Это не совсем те вещи, по которым надо оценивать тренера сборной. Он находится в неравных условиях по сравнению со всеми остальными национальными командами.

- Но стиль игры нашей сборной вам нравится?

- Карпин отлично ставит игру. У нас комбинационный, зрелищный, атакующий футбол. При этом не в стиле «Бей на солнце, окружай ворота».

- Недавно прогремела громкая история с Квинси Промесом. Вы верите, что один из лучших игроков РПЛ еще может вернуться в нашу лигу?

- Я к ситуации с Промесом никак не отношусь. Не слежу за этим.

- То, что РПЛ потеряла одну из своих звезд, вас огорчает?

- У нас много новых интересных футболистов. Я не понимаю, почему Промес – главная звезда лиги.

- Он был лучшим бомбардиром-легионером РПЛ.

- Это зависит от тактики игры команды. В «Спартаке» все забивалось через Промеса. А кто забил больше по общему количеству мячей? Другие игроки. Лига проводила в прошлом году премию, и лучшим футболистов выбрала другого человека. Я бы ориентировался на мнение РПЛ. Для меня это проблема с контрактной стабильностью. Был заявлен игрок, который исчез и клуб страдает. Да, это плохо. Но это риски самого клуба и футболиста.

Елена Григорьевская