Деменко высказался о важности матча «Зенита» с «Краснодаром» в РПЛ

Экс-хавбек «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящей встрече команд 24-го тура в первенства страны.

«Матч будет одинаково важным для «Зенита» и «Краснодара» с точки зрения чемпионской гонки. Победа одной из команд позволит изменить дистанцию между ними в турнирной таблице и отразится на психологическом состоянии.

Результат будет иметь большее значение даже не с точки зрения набранных очков, а именно психологически», – приводит слова бывшего игрока издание Vprognoze.ru.

Стоит напомнить, что встреча между коллективами Сергея Семака и Мурада Мусаева состоится 13 апреля в Краснодаре. Игра стартует в 17.00 по столичному времени.

К слову, «Зенит» на данный момент лидирует в чемпионате России, заработав 44 балла. Что касается «Краснодара», то он с 43 очками находится позади петербуржцев.