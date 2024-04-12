Дзюба: «Готовимся к дерби»

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о предстоящем столичном дерби с «Динамо».

«Готовимся к дерби. Ждем всех на стадионе!» — написал Дзюба в своем телеграм-канале, прикрепив видео с тренировки.

Напомним, 35-летний нападающий пропустил три последних матча из-за травмы. Сообщалось, что игрок может восстановиться к дерби.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Поединок 24-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» - ЦСКА состоится завтра, 13 апреля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 19:30 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.