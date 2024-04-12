Радимов отреагировал на потенциальный переход Дзюбы в китайский клуб Слуцкого

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался о том, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба в случае непродления контракта с «железнодорожниками» хочет перейти в китайский клуб Леонида Слуцкого.

«Леонид Викторович, помимо тренировок, открыл какое‑то шоу в Китае? Я могу их вместе представить только там.

Честно, даже не задумываюсь на тему переезда Дзюбы. Мне вообще все равно, уедет он или нет. Это его выбор, он же взрослый человек», – приводит слова прославленного игрока «СЭ».

Напомним, что с февраля 2023 года Дзюба выступает за «Локомотив». В сезоне 2023/2024 нападающий провёл 23 официальных матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

На данный момент «железнодорожники» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. «Родина», в свою очередь, занимает четвёртую позицию в Мелбет-Первой лиге.