«Мне фиолетово на «Спартак» — Кафельников

Бывший спортсмен и поклонник «Спартака» Евгений Кафельников высказался о столичном клубе.

— Не интересуюсь тем, что происходит в «Спартаке». Мне фиолетово на «Спартак» и на российский футбол в целом, — приводит слова Кафельникова Metaratings.

По итогам 22 сыгранных матчей «красно-белые» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Гильермо Абаскаля 35 зачетных баллов.

Завтра, 13 апреля, «Спартак» проведет гостевой матч с «Сочи». Игра 24-го тура РПЛ должна будет стартовать в 14:00 (мск). Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

Ранее Кафельников признался, что с семи лет болеет за «Спартак».