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В «Родине» упомянули Роналду, отвечая на вопрос о Дзюбе

12 Апреля 2024 • 16:34 Комментировать

Поговаривают, что в случае выхода в Премьер-лигу «Родина» может подписать нападающего Артёма Дзюбу, который летом может стать свободным агентом. В московском клубе дали комментарий на этот счёт.

«В теории к «Родине» и Криштиану Роналду может присоединиться», - ответ пресс-службы «Родины» приводит «Спорт-Экспресс».

С февраля 2023 года Дзюба выступает за «Локомотив». В сезоне 2023/2024 нападающий провёл 23 официальных матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевых паса на партнёров. На текущий момент «железнодорожники» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. «Родина», в свою очередь, занимает четвёртую позицию в Мелбет-Первой лиге.

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Локомотив Москва Криштиану Роналду Артём Дзюба Родина Москва ещё теги
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