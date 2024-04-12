В «Родине» упомянули Роналду, отвечая на вопрос о Дзюбе

Поговаривают, что в случае выхода в Премьер-лигу «Родина» может подписать нападающего Артёма Дзюбу, который летом может стать свободным агентом. В московском клубе дали комментарий на этот счёт.

«В теории к «Родине» и Криштиану Роналду может присоединиться», - ответ пресс-службы «Родины» приводит «Спорт-Экспресс».

С февраля 2023 года Дзюба выступает за «Локомотив». В сезоне 2023/2024 нападающий провёл 23 официальных матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевых паса на партнёров. На текущий момент «железнодорожники» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. «Родина», в свою очередь, занимает четвёртую позицию в Мелбет-Первой лиге.