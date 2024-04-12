Погребняк: Интрига обострится, если «Краснодар» обыграет «Зенит»

Экс-футболист «Спартака» Павел Погребняк высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Зенитом».

По мнению эксперта, данный матч может добавить интриги в чемпионскую гонку, если «быки» одержат победу.

«Хозяева могут побороться, но «Зенит» – всегда фаворит. За тройку могут побороться все команды – «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», — приводит слова Погребняка Metaratings.

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» пройдет 13 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.