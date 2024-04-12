Булыкин рассказал, в каком случае Худяков будет прогрессировать

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе голкипера «железнодорожников» Даниила Худякова в «Динамо».

«Будет ли он прогрессировать в «Динамо»? Если у него будет игровое время, то да. Но он может прогрессировать и в «Локомотиве», если регулярно будет выходить на поле», — приводит слова Булыкина портал «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Худяков ни разу не сыграл за основную команду «Локомотива».

Контракт 20-летнего вратаря с «красно-зелеными» рассчитан до середины 2024 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Худякова составляет полтора миллиона евро.