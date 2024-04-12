Веденеев: «Вендела заменить нельзя»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился комментарием об отсутствии полузащитника «сине-бело-голубых» Маркуса Вендела в матче с «Краснодаром».

«Вендел, конечно, большой объем работы выполняет. В хорошей форме находится. Конечно, его заменить нельзя. Но, наверное, у тренеров есть несколько вариантов», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

По мнению специалиста, у Сергея Семака достаточно вариантов, чтобы заменить Вендела, ведь ближе к атаке может сыграть Ахметов, а в опорной зоне — Ерохин.

Матч «Краснодар» - «Зенит» пройдет в субботу, 13 апреля. Начало поединка 24-го тура чемпионата России запланировано на 17:00 по столичному времени.