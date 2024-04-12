Веденеев: Думаю, «Зенит» должен забить «Краснодару» мяча три

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев высказался о предстоящем матче чемпионата России между «сине-бело-голубыми» и «Краснодаром».

«Если «Краснодар» решит играть так, как он играл перед этим два матча, то, конечно, они проиграют, может, даже крупно», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Зенит» забьет три гола «Краснодару», ведь у «быков» проблемы в обороне.

Игра 24-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Зенит» пройдет уже завтра, 13 апреля. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.