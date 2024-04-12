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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, кто рассудит битву «Краснодара» и «Зенита» официально

12 Апреля 2024 • 14:18 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
1 3.00 X 3.65 2 2.35
13.04 17:00

В субботу, 13 апреля, стартует 24-й тур Российской премьер-лиги. Российский футбольный союз в своем официальном телеграм-канале опубликовал список судей, которые будут работать в ближайшие выходные.

Сообщается, что главный матч тура «Краснодар» - «Зенит» достался Сергею Иванову, столичное дерби «Локомотив» - ЦСКА отработает Сергей Карасёв, а «Сочи» и «Спартак» рассудит Рафаэль Шафеев. Остальные назначения:

  • «Ахмат» – «Балтика» — Владимир Москалёв;
  • «Оренбург» – «Пари НН» — Павел Шадыханов;
  • «Урал» – «Динамо» — Василий Казарцев;
  • «Факел» – «Ростов» — Артём Любимов;
  • «Крылья Советов» – «Рубин» — Роман Галимов.

Текстовые трансляции всех матчей Российской премьер-лиги будут доступны на портале LiveResult.

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Сегодня, 12 Апреля
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Стало известно, кто рассудит битву «Краснодара» и «Зенита» официально
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