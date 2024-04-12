В субботу, 13 апреля, стартует 24-й тур Российской премьер-лиги. Российский футбольный союз в своем официальном телеграм-канале опубликовал список судей, которые будут работать в ближайшие выходные.

Сообщается, что главный матч тура «Краснодар» - «Зенит» достался Сергею Иванову, столичное дерби «Локомотив» - ЦСКА отработает Сергей Карасёв, а «Сочи» и «Спартак» рассудит Рафаэль Шафеев. Остальные назначения:

«Ахмат» – «Балтика» — Владимир Москалёв;

«Оренбург» – «Пари НН» — Павел Шадыханов;

«Урал» – «Динамо» — Василий Казарцев;

«Факел» – «Ростов» — Артём Любимов;

«Крылья Советов» – «Рубин» — Роман Галимов.

Текстовые трансляции всех матчей Российской премьер-лиги будут доступны на портале LiveResult.