В субботу, 13 апреля, стартует 24-й тур Российской премьер-лиги. Российский футбольный союз в своем официальном телеграм-канале опубликовал список судей, которые будут работать в ближайшие выходные.
Сообщается, что главный матч тура «Краснодар» - «Зенит» достался Сергею Иванову, столичное дерби «Локомотив» - ЦСКА отработает Сергей Карасёв, а «Сочи» и «Спартак» рассудит Рафаэль Шафеев. Остальные назначения:
- «Ахмат» – «Балтика» — Владимир Москалёв;
- «Оренбург» – «Пари НН» — Павел Шадыханов;
- «Урал» – «Динамо» — Василий Казарцев;
- «Факел» – «Ростов» — Артём Любимов;
- «Крылья Советов» – «Рубин» — Роман Галимов.
Текстовые трансляции всех матчей Российской премьер-лиги будут доступны на портале LiveResult.Черданцев прокомментирует битву лидеров РПЛ, а Шнякин отработает на дерби
Бан пользователя