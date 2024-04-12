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Провал «Спартака», вера в Галактионова: как клубы РПЛ стартовали во второй части чемпионата

12 Апреля 2024 • 16:20 Комментировать

После возобновления сезона в чемпионате России было сыграно уже четыре тура. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило подвести промежуточные итоги старта весеннего отрезка.

«Ростов» — лучший (10 очков из 12)

Подопечные Валерия Карпина лучше всех стартовали во второй части сезона, не потерпев ни одного поражения. Стоит отметить, что на данном отрезке «Ростов» обыграл «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и «Динамо» (4:1), а также разошёлся миром с «Сочи» (2:2). Нельзя не сказать и о качестве игры «Ростова», ведь команда демонстрирует классный футбол и по делу одолела двух лидеров чемпионата.

У «Спартака» 2 гола в весенней части чемпионата

Команда Гильермо Абаскаля отлично вошла в новую часть сезона, не пропустив от «Зенита» (0:0) на «Газпром Арене». Более того, «Спартак» практически не дал «Зениту» что-то создать у своих ворот, но спустя всего неделю у «красно-белых» что-то надломилось. Сначала «Спартак» абсолютно заслуженно проиграл дома «Факелу» (0:2), а затем не смог на своём поле забить «Уралу» (0:0). Первые весенние мячи «Спартак» забил только в четвёртом матче, когда благодаря дублю Александра Соболева одержал волевую победу в дерби с «Динамо» (2:1).

«Динамо» и «Краснодар» потеряли темп

«Динамо» с двух побед начало весеннюю часть сезона и вплотную приблизилось к лидерам таблицы, но в следующих двух матчах команда провалилась, проиграв «Ростову» (1:4) и «Спартаку» (1:2). Теперь «бело-голубым» нужно всё начинать сначала, ведь отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.

«Краснодар» неудачно вошёл в новый отрезок сезона, набрав одно очко в двух матчах и вылетев из Кубка России. После таких результатов Владимир Ивич был уволен с поста главного тренера, а на его место пришёл Мурад Мусаев. Под его руководством «быки» разошлись миром с «Локомотивом» (1:1) и одолели «Пари НН» (4:3). При этом «Краснодар» остаётся в чемпионской гонке, ведь «Зенит» тоже идёт не без потерь.

«Локо» плох, но верит Галактионову

В прошлые выходные «Локомотив» одержал первую победу этой весной, одолев на выезде «Ахмат» (2:0). До этого «железнодорожники» за три матча набрали всего два очка и покинули Кубок России, после чего наставник команды Михаил Галактионов попросил об отставке, однако руководство ответило ему отказом. По информации различных источников, боссы «красно-зелёных» поддержали тренера, то же самое сделали и футболисты. Сразу же после этого и случалась первая победа над «Ахматом».

ЦСКА и «Зенит» идут без поражений

Обе команды набрали одинаковое количество очков после возобновления сезона, одержав по две победы и столько же раз сыграв вничью. ЦСКА и «Зенит» ни разу не проиграли весной, но нельзя сказать, что команды отличаются стабильностью в плане игры. Напомним, ЦСКА просто повезло в матчах с «Оренбургом» (1:1) и «Сочи» (2:2), ведь во вторых таймах «армейцы» должны были пропускать намного больше. Что касается «Зенита», то у него ничего не получилось создать у ворот «Спартака» (0:0), а в конце чуть не пропустили от соперника. Затем была уверенная победа над «Уралом» (4:1), а после ничья с «Крыльями Советов» (1:1) и тяжёлая победа над «Балтикой» (1:0), где снова в конце встречи команда могла потерять очки.

Дмитрий Миляев

 


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