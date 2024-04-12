В прессе появилась информация о том, что голкипер «Локомотива» Даниил Худяков может перейти в другой московский клуб - «Динамо».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в случае перехода Худякова в Динамо, кто-то из пары Лещук/Шунин может покинуть столичную команду.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Худяков не сыграл ни одного матча в рамках Российской премьер-лиги. Трудовой договор 20-летнего вратаря с «железнодорожниками» истекает в конце июня.

В текущем розыгрыше чемпионата страны «Динамо» занимает третье место, а «Локомотив» находится на пятой строчке.