Тарханов: «ЦСКА намного сильнее «Локомотива»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов дал комментарий по матчу между ЦСКА и «Локомотивом» в 24-м туре чемпионата России.

«Ясно, что ЦСКА намного сильнее, поэтому отсутствие травмированных игроков может сказаться на «Локомотиве». Этот матч будет ключевым для обеих команд для борьбы за призовые места», - рассказал эксперт в беседе с журналистом «Чемпионата».

Матч «Локомотива» против ЦСКА состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Хозяева занимают пятое место в таблице Премьер-лиги, а гости – четвертое.