Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «ЦСКА намного сильнее «Локомотива»

12 Апреля 2024 • 13:31 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов дал комментарий по матчу между ЦСКА и «Локомотивом» в 24-м туре чемпионата России.

«Ясно, что ЦСКА намного сильнее, поэтому отсутствие травмированных игроков может сказаться на «Локомотиве». Этот матч будет ключевым для обеих команд для борьбы за призовые места», - рассказал эксперт в беседе с журналистом «Чемпионата».

Матч «Локомотива» против ЦСКА состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Хозяева занимают пятое место в таблице Премьер-лиги, а гости – четвертое.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Александр Тарханов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Vladik1993-25
12 Апреля 2024 в 13:55
Почему то в таблице этого не видно
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов Куртуа высказал мнение об ошибке Лунина в матче с «Манчестер Сити» Раскрыта точная сумма, за которую можно купить Холанна Луис Энрике ответил на вопрос об игре Мбаппе против «Барселоны» Анчелотти оценил игру Беллингема в матче с «Реалом» «ПСЖ» готовит 120 миллионов евро на звезду «Барселоны» Два клуба из Европы интересуются нападающим «Спартака» За Салаха предложат больше 80 млн евро – назван клуб
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
Хет-трик Зернова принёс «Металлургу» третью победу в серии плей-офф КХЛ над «Автомобилистом» Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Объявлена дата начала следующего сезона КХЛ Селиваненко высказался о поведении Медведева в матче с Хачановым Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.04.24 в 14:00
Сочи Сочи
Спартак Москва Спартак Москва
3.15 3.55 2.12
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Апреля
13:31 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «ЦСКА намного сильнее «Локомотива» 1
13:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Арсенале» прокомментировали новость о желании подписать Дзюбу
13:21 · Россия. Премьер-лига
Талалаев прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Химки»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Колосков считает, что «Спартаку» подошёл бы Моуринью
13:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Матч с «Зенитом» для «Краснодара» - матч‑болл всего чемпионата»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Эдуард Мор: «Сочи» победит «Спартак»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Сенников оценил перспективы Дзюбы в Китае
12:51 · Россия. Премьер-лига
Сенников дал совет «Локомотиву» по Дзюбе
12:45 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «В Краснодаре всё решится»
12:38 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» высказались о трансфере Дзюбы
12:35 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не планирует играть с командами Медиалиги
12:07 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Краснодар» - «Зенит» - это матч сезона»
11:59 · Россия. Премьер-лига
В «Арсенале» ответили на вопрос о переходе Дзюбы
11:53 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказал мнение о дерби «Локомотив» - ЦСКА
11:47 · Россия. Премьер-лига
Губерниев выбрал фаворита в матче «Зенита» и «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем