Талалаев прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Химки»

Наставник подмосковных «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал слухи о возможном подписании известного российского центрфорварда Артёма Дзюбы.
«Мы ищем нападающего, но трансферные вопросы будут решаться после того, как мы выполним задачу на сезон. Уровень игрока зависит от уровня задач, что в свою очередь зависит от разговора с инвестором», - передает слова Metaratings.ru.
Дзюба является игроком московского «Локомотива». Его контракт истекает в конце сезона.
«Химки» занимают второе место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда набрала 45 очков после 25 туров первенства.
Бан пользователя