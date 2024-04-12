Радимов: «Матч с «Зенитом» для «Краснодара» - матч‑болл всего чемпионата»

Экс-игрок петербургского «Зенита», а в настоящий момент футбольный эксперт Владислав Радимов высказал мнение о матче 24-го тура Премьер-лиги между «сине-бело-голубыми» и «Краснодаром».
«Матч с «Зенитом» для «быков» - матч‑болл всего чемпионата, потому что при победе они обгоняют соперника, а потом у них еще и много домашних матчей, всего несколько выездов», - цитирует эксперта телеканал «Матч ТВ».
Встреча состоится на стадионе в Краснодаре завтра, 13 апреля, начало – в 17:00 по московскому времени. По итогам 22 туров краснодарский коллектив отстает от питерцев всего на одно очко.
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