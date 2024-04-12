Эдуард Мор: «Сочи» победит «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мыслями о гостевом матче «красно-белых» против «Сочи» в 24-м туре Российской премьер-лиги.

«Не вижу, за счет чего «Спартак» собирается кого-то обыгрывать. При этом я понимаю, как собирается играть «Сочи». Не потому, что я перестал любить «Спартак», просто объективный прогноз. Думаю, выиграет «Сочи», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч между «Сочи» и «Спартаком» состоится в субботу, 13 апреля, на стадионе «Фишт» и начнется в 14:00 по московскому времени. После 22 матчей хозяева занимают последнее место в Премьер-лиге, а гости – шестое.