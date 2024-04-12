Колосков считает, что «Спартаку» подошёл бы Моуринью

Московский «Спартак» мог бы провести переговоры с Жозе Моуринью на предмет возможного сотрудничества, считает Вячеслав Колосков.

«Он хороший тренер. Моуринью «Спартаку» подошёл бы», - цитирует Вячеслава Ивановича Sport24.ru.

В настоящее время команду продолжает тренировать Гильермо Абаскаль. Под его руководством «красно-белые» в последнем матче обыграли «Динамо» (2:1), однако в целом выступают неудовлетворительно, занимая всего лишь шестое место в турнирной таблице РПЛ.

В свою очередь, Моуринью в начале года покинул итальянскую «Рому». Максимальный результат, которого смог добиться титулованный португалец в Риме, - победа в Лиге конференций - 2022/2023.