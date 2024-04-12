Сенников оценил перспективы Дзюбы в Китае

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников дал комментарий по поводу возможного переезда форварда Артёма Дзюбы в Китай.
«Вполне возможно, что если Дзюбу правильно использовать, то он сможет стать чемпионом вместе со Слуцким в «Шанхае». Такой опытный игрок может помочь Слуцкому», - цитирует эксперта «Чемпионат».
В настоящий момент 35-летний Дзюба выступает за московский «Локомотив». Контракт форварда истекает по окончании текущего сезона. В нынешнем сезоне Премьер-лиги Артём провел 18 матчей, записав на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.
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