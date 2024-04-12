Сенников дал совет «Локомотиву» по Дзюбе

Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал будущее нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы.
«Дзюба - опытный игрок, который сможет принести пользу, смотивировать коллектив. Думаю, как минимум, ещё на год «Локомотиву» нужно продлевать с ним контракт. Его некем заменить», - приводятся слова Сенникова на страницах «Чемпионата».
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Дзюба провел 18 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевых паса. Срок трудового договора 35-летнего форварда с «Локомотивом» истекает в конце сезона.
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