Сенников дал совет «Локомотиву» по Дзюбе

«Дзюба - опытный игрок, который сможет принести пользу, смотивировать коллектив. Думаю, как минимум, ещё на год «Локомотиву» нужно продлевать с ним контракт. Его некем заменить», - приводятся слова Сенникова на страницах «Чемпионата».