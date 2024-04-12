Силкин: «В Краснодаре всё решится»

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение о центральном матче 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом».

«В завтрашнем матче, думаю, все и решится. Мы увидим завтра, способен ли «Краснодар» продолжить борьбу с «Зенитом» до самого конца. Это большой матч, цена ошибки очень высока», - цитирует Силкина «РБ Спорт».

Встреча пройдет на стадионе в Краснодаре завтра, 13 апреля. Начало поединка запланировано в 17:00 по московскому времени. Перед матчем «Зенит» является лидером Премьер-лиги, а «Краснодар» идет вторым с отставанием в одно очко.