В «Химках» высказались о трансфере Дзюбы

Николай Оленев, являющийся генеральным директором подмосковных «Химок», высказался о потенциальном подписании нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«В первую очередь нужно спросить у нашего тренерского штаба, насколько им будет подходить Дзюба, насколько он им будет нужен. А со своей стороны я, пожалуй, без комментариев», - цитирует руководителя «Чемпионат».
Срок действующего контракта 35-летнего бомбардира с «железнодорожниками» истекает грядущим летом. В текущем сезоне Дзюба провел 23 поединка, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.
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