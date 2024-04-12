Газзаев: «Краснодар» - «Зенит» - это матч сезона»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение касательно поединка «Краснодара» и «Зенита» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги.
«Команде, которая победит, это придаст дополнительную уверенность. Можно сказать, что это матч сезона. Это будет серьезный матч, может быть, станет украшением нашего чемпионата», - передает слова Газзаева «Спорт-Экспресс».
Матч «Краснодара» против «Зенита» состоится на домашнем стадионе «быков» в субботу, 13 апреля. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. Перед этой встречей питерцы опережают соперника на одно очко.
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