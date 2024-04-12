«Спартак» не планирует играть с командами Медиалиги

Тренерский штаб московского «Спартака» не горит желанием играть с командами из Медиалиги. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал один из основателей турнира Николай Осипов.

«У нас есть господин Гильермо (Абаскаль), который пока в этом не сильно заинтересован. Заставлять его партнеры не могут», - цитирует Осипова издание.

Он также добавил, что сам бы очень хотел провести встречу с «красно-белыми», поскольку является их ярым болельщиком. По словам Осипова, играть с командами Медиалиги не хочет не только «Спартак». Многие клубы РПЛ если и рассматривают такую возможность, то только в формате мини-турниров во время межсезонных сборов.