В «Арсенале» ответили на вопрос о переходе Дзюбы

Наставник тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о возможном трансфере 35-летнего нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«Дзюба? Первый раз от вас слышу. А почему не Бензема? Он сейчас тоже вроде ищет клуб. Таких разговор не было. Мы, наоборот, стараемся отходить от приглашения возрастных футболистов», - передает слова тренера Metaratings.ru.
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Дзюба провел 18 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи. Трудовое соглашение форварда истекает грядущим летом.
Бан пользователя