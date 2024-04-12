В «Арсенале» ответили на вопрос о переходе Дзюбы

«Дзюба? Первый раз от вас слышу. А почему не Бензема? Он сейчас тоже вроде ищет клуб. Таких разговор не было. Мы, наоборот, стараемся отходить от приглашения возрастных футболистов», - передает слова тренера Metaratings.ru.