Булыкин высказал мнение о дерби «Локомотив» - ЦСКА

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал свое мнение о дерби «железнодорожников» и ЦСКА в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

«Игра будет интересной, обеим командам нужны очки. Небольшой фаворит ЦСКА, но я верю, что «Локомотив» может сыграть хорошо и набрать три очка. Хотя и ЦСКА нужны очки, тем интереснее будет», - передает слова Дмитрия Metaratings.ru.

Столичное дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 13 апреля, начало – в 19:30 по московскому времени. «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а ЦСКА находится на четвертом.