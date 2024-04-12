Губерниев выбрал фаворита в матче «Зенита» и «Краснодара»

«Сложно сказать, как сложится этот матч. Мотивация запредельная и у тех, и у других. Но «Зенит» выглядит лучше, и сейчас фаворит, я ставлю на них. Но в жизни всегда есть место подвигу», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.