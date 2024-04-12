Губерниев выбрал фаворита в матче «Зенита» и «Краснодара»

В центральном поединке 24-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде встретится с «Краснодаром». Об этом матче высказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Сложно сказать, как сложится этот матч. Мотивация запредельная и у тех, и у других. Но «Зенит» выглядит лучше, и сейчас фаворит, я ставлю на них. Но в жизни всегда есть место подвигу», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.
В преддверии матча «Зенит» опережает «Краснодар» на одно очко в турнирной таблице Премьер-лиги. Поединок пройдет на стадионе в Краснодаре и начнется в 17:00 по московскому времени.
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