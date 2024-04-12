«Динамо» может купить игрока «Локомотива» за три миллиона евро

Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков может сменить клубную прописку. Как стало известно журналистам телеканала «Матч ТВ», в подписании футболиста заинтересован другой российский клуб – «Динамо». «Бело-голубые» могут заплатить за голкипера три миллиона евро.

Срок действующего контракта между Худяковым и «железнодорожниками» рассчитан до июня текущего года. В нынешнем сезоне Даниил не сыграл ни одного матча.

После 22 матчей Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Что касается «Динамо», то подопечные Марцела Лички с 38 баллами находятся на третьей позиции.