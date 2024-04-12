Нино высказался о потере Вендела перед матчем с «Краснодаром»

Защитник петербургского «Зенита» Нино в разговоре с журналистами высказался о потере полузащитника Вендела перед матчем 24-го тура Премьер-лиги с «Краснодаром». Бразильский хавбек пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.
«Серьезная потеря. Вендел - очень важный игрок команды, он проводит великолепный сезон. На поле он всегда среди лучших. Но у нас есть и другие игроки, способные его заменить», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Матч «Краснодара» и «Зенита» состоится в субботу, 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
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