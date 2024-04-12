Булыкин: «Дзюба может поиграть в Китае последний год»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий насчет возможного переезда нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в китайский «Шанхай Шеньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий.
«Думаю, он захочет поехать поиграть в Китай и со Слуцким захватить китайскую общественность. Там хороший уровень, где Артём может поиграть последний годик», - приводит слова эксперта «Чемпионат».
В текущем сезоне чемпионата России Дзюба сыграл 18 матчей. В активе 35-летнего нападающего четыре забитых мяча и три голевые передачи. Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом.
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