24-летний чилийский полузащитник Виктор Мендес пролонгировал сотрудничество с ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте «армейского» клуба. Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, что Мендес перешел в московский коллектив летом 2022 года. В нынешнем сезоне легионер провел 26 поединков, забил один мяч и получил две желтые карточки.

После 22 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 36 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем матче чемпионата страны подопечные Владимира Федотова на выезде встретятся с «Локомотивом».