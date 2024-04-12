Сёмин рассказал, кто победит в матче «Краснодар» - «Зенит»

«То, что этот матч повлияет на судьбу чемпионата, вопросов нет. Фаворитом будет тот, кто лучше подготовится к игре. У кого игроки будут в лучшем физическом и психологическом состоянии, тот и выиграет», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».