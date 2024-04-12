Сёмин рассказал, кто победит в матче «Краснодар» - «Зенит»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами высказался относительно предстоящего матча между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» в 24-м туре Премьер-лиги.
«То, что этот матч повлияет на судьбу чемпионата, вопросов нет. Фаворитом будет тот, кто лучше подготовится к игре. У кого игроки будут в лучшем физическом и психологическом состоянии, тот и выиграет», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Матч «Краснодара» и «Зенита» состоится в субботу, 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. После 22 туров «быки» занимают второе место в таблице, а питерцы – первое.
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