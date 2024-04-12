Самарони: «После «Зенита» у Семака только два пути: сборная России или иностранный клуб»

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Леандро Самарони высказался о перспективах главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака. Бразилец оценил вероятность того, что 48-летний специалист в будущем возглавит сборную России.

«После успехов в «Зените» у него только два пути: возглавить сборную или какой-нибудь заметный иностранный клуб», – цитирует Самарони Bobsoccer.

Напомним, Семак в качестве тренера является пятикратным чемпионом России. В настоящий момент его команда лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги и идёт к своему шестому подряд титулу. Правда, отрыв от второго места составляет всего одно очко.